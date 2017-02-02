"Bir sağlık ocağı bile yok"

Eniz Orakcıoğlu

Sağlık ocağının eksikliğini hissettiklerini söyleyen Köy halkı, “Özellikle yaşlılarımız köyde bir sağlık ocağı olmamasından çok etkileniyor ve acil bir durumda veya bir tansiyon ölçtürmek için ya Güzelyurt ya da Lefkoşa hastanesine gitmek zorunda kalıyor. Birçok köyde olduğu gibi bize de bir sağlık ocağı gerekli” şeklinde konuştu.

Altyapı eksikliklerinden de bahseden vatandaş, Yolların bozukluğu, köy çıkışındaki köprünün yıkılıyor duruma gelmesi, kilisenin yanında istinaf duvarı çekilmesinin gerektiğini çünkü orada toprak kaymaları oluştuğunu örnekleyerek belirtti.

Serhatköy ve Gayretköy sakinleri Yeni Bakış’a konuşarak sorunlarını dile getirdi. Altyapıdan tutun, işsizlik problemine kadar birçok soruna değinen köy halkı, Siyasilerin bir tek seçim zamanı köye uğradığından ve vaatler verdiğinden, sonrada verilen vaatlerin unutulduğundan yakındı.

Vatandaş ne dedi?

Osman Yıldız;“Sağlık ocağı istiyoruz”

“Biz Güzelyurt’a bağlı olsak da Lefkoşa ve Güzelyurt arasında sayılırız. Bu sebeple de sağlık sorunlarımız için ya Güzelyurt’a yada Lefkoşa’ya gitmek zorunda kalıyoruz. Gayretköy ve Serhatköylülerin yararlanabileceği bir sağlık ocağının şart olduğu aşikâr ama şu an öyle bir yerimiz yok. Maalesef köyümüz ölmüş durumda, işsizlik hat safhada, gençler kahve köşelerinde ve bol bol içki içerek zamanlarını çürütüyor. Siyasiler ise köye bir tek oy zamanı uğruyor, vaatler veriyor ama yerine getirmiyor.”

Adnan Uslu;“Siyasiler bir tek seçim zamanı uğruyor”

“Köyümüz ilgisiz ve bin bir sorunla boğuşuyor. Bir taraftan köyün altyapısı dökülüyor ve ilgilenen yok. Siyasilerimiz ise bir tek seçim zamanı köye uğrayıp bizlerin sorunlarını dinliyor gibi yapıyor, not alıyor ama köyden giderken not kâğıtlarını camdan dışarı atıyor. Yaşlılarımız doktora gitmek için veya bir tansiyonunu ölçtürmek için o kadar yol gidip Güzelyurt veya Lefkoşa hastanesine gitmek zorunda kalıyor, köyümüzde bir sağlık ocağımız bile yok. İşsizlik ise ülke geneli ile bağlantılı bizim bölgemizde de yoğun hissediliyor.”

Mehmet Yılmaz;“Gençler kahve köşelerinde harcanıyor”

“Serhatköy ve Gayretköy’ün sorunları saymakla bitmez, altyapı eksikliklerinden tutun sağlık ocağı eksiğine kadar birçok sorunlar var. Ama sorunlarla ilgilenen köy için bir adım atan, bir yatırım yapan kimse yok. Köyde işsizlik oranı da bir hayli fazla gençler kahve köşelerinde harcanıp gidiyor. Siyasiler ise sadece çıkarları olduğunda köye uğruyor, sorunları dinler gibi yapıyor, vaatler veriyor sonra seçilince vaatler unutuluyor.”

Beliz Dağcan;“Köprü yıkıldı yıkılacak”

“Bölgeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri ekonomik kriz ve ekonomik sorunlar, buna işsizlikte bağlanınca tabi ki ülke geneli gibi bölge halkının da ekonomik durumu günden güne geriye düşüyor. Güzelyurt’ta bağlıyız ama acil bir hastalık durumunda Güzelyurt hastanesine kadar gitmek yerine bir sağlık ocağımız olsa ve oraya danışsak hiç fena olmazdı. Altyapı sorunlarımızda uzun yıllardır süre gelen bir sorun, özellikle Lefkoşa yoluna çıkarken yol üzerindeki köprü yıkıldı yıkılıyor ama kimsenin umurunda değil, kaldı ki o yolu özellikle hayvancılar çok kullanır ve her an bir kazanın yaşanması ihtimali çok büyük.”

Ahmet Kemik;“İşsizlik günden güne artıyor”

“Gayretköy ve Serhatköy’ün en büyük sorunu yetkililerin ilgisizliğidir, köyde yol, köprü ve altyapı gibi birçok sorun var ama ilgilenen yok. Köprü yıkılmak üzere, yollar çökmüş durumda gelin görün ki köyümüz kimsenin umurunda bile değil. Birçok köyde sağlık ocağı bulunmasına rağmen bizim köyümüzde o bile yok. İşsizlik almış başını gidiyor, ülke ekonomisiyle de bağlantılı olarak bölge insanının durumu kötüye gidiyor.”

Ahmet Aydar;“İlgilenen birileri yok”

“Köyün sorunlarını saymakla bitiremeyiz altyapı eksikliklerinden tutun, işsizlik ve ekonomik problemlere kadar. Sağlık ocağı ve spor tesislerine kadar birçok eksik var. Köyün yollarında sorunlar var ve köy çıkışındaki köprü de çökmek üzere, ama sorunlarla ilgilenen biri veya birileri yok. Yine diğer bir problem işsizlik ve maalesef işsizlik günden güne tırmanıyor.”

Ayhan Kılıçoğlu;“Köyümüz baştan aşağıya problemlidir”

“Köyümüz baştan aşağıya problemlidir. Bu köy Güzelyurt’a bağlı olan ilk köydür ama belediye başkanı köyler belediyelere bağlandıktan sonra 3 kez seçilmiş olmasına rağmen köyle ilgilenmemektedir, sorunlarımıza çare olamamaktadır. Köyümüzde maalesef narenciye olmadığından dolayı narenciyeden ekmek yiyen vatandaşta yok, yine hayvancılık ve tarımla uğraşan kesim de yoktur ve bunlarında etkileriyle işsizlik çoktur. Altyapı eksiklikleri de bölgemizin problemleri arasındadır, kiliseni istinaf duvarı olmamasından dolayı her yağmur yağdığında orada toprak kayması meydana gelmektedir. Köy geneline bakıldığında ekonomik durumu iyi olmayan birçok insanın yaşadığı köyümüze daha su gelmeden suyun ton fiyatları pahalı olmuştur, zaten köy halkını ekonomik kriz vurmuş, dövizin pahalılığı ve zamlar perişan etmiştir.”