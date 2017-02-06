Bir 'Selfie' çekti, 'terörist' oldu!
Almanya Başbakanı Merkel'in yanında fotoğraf çektiren Suriyeli mülteci Anas Modamani başına gelenler yüzünden zor günler geçiriyor. Aşırı sağcıların hedefi haline gelen Modamani montajlarla terör saldırılarının sorumlusu olarak gösteriliyor.
2015 yılının Eylül ayında, Suriyeli mülteci Anas Modamani, Almanya'nın en sembolik "Selfie"lerinden birini çekti. Şansölye Angela Merkel'in Berlin'deki sığınmacıların kaldığı barınaklara yaptığı ziyarette bu şansı yakalamıştı. Fotoğrafı da Almanya'da 1 milyondan fazla sığınmacıya izin verilme kararının önemini vurgulayan bir simge haline gelmişti.
Fakat fotoğraf ayrıca Modamani'yi aşırı sağcıların komplo teorilerinin hedefi haline getirdi. Sahte hikayeler ve montajlı fotoğraflarla önce onu i Mart 2016'da Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarıyla, ardından Aralık ayında Berlin Noel pazarının saldırısıyla ilişkilendirdiler. Bir başka resimde ise evsiz bir adama yapılan bir saldırıda olağan şüphelinin o olduğu iddia edildi.
Şimdi hedefi: Facebook.
Modamani'nin avukatı Chan-jo Jun, "Facebook yalnızca yazılı olarak belirtilen URL'leri siler. Tüm paylaşımların silinmesi için savaşıyoruz" dedi.
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