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Bir tanesini sahibine bıraktı

Bir tanesini sahibine bıraktı

Taşkınköy’de Emine Tatlıcıoğlu’nun balkonundan 2 adet dolu gaz tüpü çalındı

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Melin Dobran

Taşkınköy’de ikamet eden Emine Tatlıcıoğlu isimli vatandaş, evin balkonunda muhafaza ettiği 3 adet dolu gaz tüpünden 2 tanesinin çalındığını söyledi.

Sabahattin Kundak Sokak’taki devlet sosyal konutlarında 20 yıldan beridir yaşadığını belirten Tatlıcıoğlu, ilk defa böyle bir olay yaşadığını ifade etti. 

Tüpler çalındıktan sonra iki kez polisi aradığını anlatan  Tatlıcıoğlu, konuyla ilgilenilmediğini dile getirdi. 

“Gaz tüplerinden 2 tanesini alıp gittiler, brini de bana bıraktılar” diyen Tatlıcıoğlu, polisin mahalle aralarında devrieye yapmasını önerdi.Tatlıcıoğlu, “Herkes dikkat etsin, eşyalarını dışarıda bırakmasın” diyerek herkesi uyardı.

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