Biri serbest, diğeri tutuklu

Başkent Lefkoşa’ya Haspolat’ta bir işçi lojmanında 27 Ocak tarihinde çıkan kavga ile ilgili hakkında soruşturma başlatılan Vietnam uyruklu zanlılardan Nguyen Van Minh’in teminata bağlanmasının ardından diğer zanlı Pham Duy Toi’de Hastaneden taburcu olmasının ardından dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Pham Duy Toi’nin Haspolat’ta 27 Ocak tarihinde yılbaşı kutlaması sırasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü arkadaşı Nguyen Van Minh ile aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerini kesici aletlerle yaraladıklarını söyledi.

Polis, zanlının Toi’nin başından, zanlı Minh’in ise karnından yaralandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Pham Duy Toi’nin aleyhine “Katle Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak” ve “Tecavüz-i Alet Tasarrufu ve taşıma” suçlarında dava getirildiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.