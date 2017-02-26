Biri yaraladı diğeri kaçırdı

Çiğdem Aydın

Girne’de önceki gün meydana gelen ve işadamı Bulut Akacan’a yönelik düzenlendiği iddia edilen bıçaklı saldırı ile ilgili 2 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Saldırı esnasında araya giren iş adamının korumaları Özer Ustaoğlu ile Hulusi Kalkan’ı yaralamakla suçlanan zanlı Erkan Taşdöken ile suçla bağlantılı olduğu ileri sürülen Erman Demirel hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı Taşdöken’in bir şirkette teknik servis müdürü olduğu öğrenilirken, zanlı Demirel’in ise olaydan sonra Taşdöken’i kaçırdığı öne sürüldü.

Duruşmada, zanlı Taşdöken aleyhinde, “Ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma”, zanlı Demirel aleyhinde ise “Suçu örtmek” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Akacan’a bıçağı salladı ama…

Polis, zanlı Taşdöken’in önceki gün saat 16.00 sıralarında İnönü Sokak üzerinde, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı Bulut Akacan’ın karın kısmına bir kez salladığını, Akacan’ın geri çekilmesi sonucunda yara almadığını olayda, araya giren Özer Ustaoğlu’nun boyun ve sol bacağından, Hulusi Kalkan’ın ise sağ bacağından yaralandığını söyledi.

Ustaoğlu’nun durumu ağır…

Polis, Kalkan’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne, Özer Ustaoğlu’nun ise Yakın Doğu Hastanesi’nde müşahede altına alındığını belirtti.

Ustaoğlu’nun durumunun ağır ve yoğun bakımda olduğunu kaydeden polis, olayın ardından zanlının, Erman Demirel’in kullanımındaki araçla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Kanıt bıçak bulunamadı

Polis, yapılan aramalar sonucu zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını ancak olayda kullanılan bıçağın bulunamadığını dile getirdi. Polis, zanlı Demirel’in serbest kalması halinde kanıt bıçağı yok edebileceğini, polise verdiği ifade de bıçağı görmediğini iddia ettiğini dile getirdi.

Olayla ilgili 12 görgü tanığından ifade aldıklarını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.