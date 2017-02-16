Birinci günün yarışı tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu İkincisinin ilk etabı tamamlandı.

182 kilometre uzunluğunda olan, “İskele Karpaz Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayarak sırasıyla Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk, Tatlısu, Dörtyol, Lefkoşa güzergâhında devam etti ve Girne Kapısı'nda son buldu.

TORKU ŞEKER SPORCUSU AHMET ÖRKEN ETAP BİRİNCİSİ GELDİ

182 kilometre uzunluğundaki etabı birinci tamamlayan Torku Şeker Spor sporcusu Ahmet Örken oldu.

Yarışı ikinci tamamlayan Biemme takımından Vasii Kalinovskiy olurken, üçüncü tamamlayan isim ise Kazakistan Milli Takımı'ndan Gidich Yevgeniy oldu.

LİDER MAYOLAR BELİRLENDİ...

Birinci etap yarışının lider mayoları da belli oldu. Genel Klasman Mayosu / sarı mayo ile Hız Mayosu / Yeşil mayo Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'in olurken, En iyi Yokuş mayosu / mavi Mayo yine Torku Şeker Spor'dan Luca Chirico'nun oldu. Kıbrıs Güzellikleri Mayosu olan Magenta Mayo'nun sahibi ise Kolls Cycling Takımı'ndan Vitaliy Buts oldu.

Muhteşem bir organizasyon ile gerçekleştirilen etkinlikte birincilik ödülünü kazanan Ahmet Örken, ödülünü Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi'den aldı.

Etabı ikinci tamamlayan Biemmi Takımından Kalinovskiy'e ödülünü Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir takdim etti.

Etabı üçüncü tamamlayan Kazakistan Milli Takımı'ndan Gidich Yevgeniy'e ise ödülünü Geçitkale Başkanı Hasan Öztaş takdim etti.