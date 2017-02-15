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  2. KIBRIS

  3. Birinci: "Kıbrıs sorunu iki liderin görüşmesiyle çözülmez"
Birinci: "Kıbrıs sorunu iki liderin görüşmesiyle çözülmez"

Birinci: "Kıbrıs sorunu iki liderin görüşmesiyle çözülmez"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

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Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

BİRİNCİ

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP)Genel Sekreteri Mehmet Birinci de bugünkü toplantıda Kıbrıs’taki sorunun iki toplum liderinin görüşmesi sonucu değil, emperyalist güçlerin ikna edilmesiyle çözüme ulaşabileceği konusunda bir kez daha ikna olduklarını söyledi.

Birinci, Kıbrıs’taki işçi ve emekçi kesimin mücadelesinin TC ve Yunanistan’daki işçi sınıfı mücadelesiyle birleştirilmesiyle çözümün elde edilebileceğini, mevcut müzakere sistemiyle bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını savundu.

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