Birleşik Arap Emirlikleri 2117’de Mars’a şehir kuracak

Uluslararası kuruluşlar ve şirketler ortaklığında gerçekleştirilmesi öngörülen proje, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Raşid el Mektum tarafından sosyal medyada ilan edildi.

"Mars'ta minyatür bir şehir ve insan topluluğu" inşa etmeyi amaçladıklarını söyleyen Mektum, ülkedeki uzman bilim adamları, araştırmacılar ve mühendisler tarafından hazırlanan proje bünyesinde, robotlar tarafından inşa edilmesi planlanan kentin sanal sunumunu yayınladı.

“Diğer gezegenlere yerleşmek, uzun zamandır insanoğlunun hayali. Amacımız, BAE’nin bu hayali gerçekleştirmek için uluslararası çalışmalara öncülük etmesidir” diyen BAE Başkanı Mektum, bu projenin 'bugün toprağa ekilen bir tohum olduğunu, gelecek nesillerin hasadını toplayacağını' ifade etti.

Ortadoğu ülkeleri arasında sıra dışı bir özellik taşıyan ‘Mars 2117’ projesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mars yörüngesine 2021 yılında ulaşacağı planlanan sonda projesine dair 2015’te yaptıkları duyurudan sonraki ikinci büyük uzay adımı olarak görülüyor.