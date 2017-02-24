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Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Rum Meclisi önünde eylem yapacak

Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Rum Meclisi önünde eylem yapacak

Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu’nun, bugün, Rum Meclisi önünde “Ne Enosis Ne Taksim” sloganıyla eylem yapacağı bildirildi.

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Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu’nun, bugün, Rum Meclisi önünde “Ne Enosis Ne Taksim” sloganıyla eylem yapacağı bildirildi.

Politis gazetesi, 1950 plebisitiyle ilgili Rum Meclisi kararının protesto edileceği eylemin, KKTC saatiyle 16.00’da yapılacağını yazdı.

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