“Birleşik Kıbrıs Platformu” Kuzey'deki okulları ziyaret etti

Kıbrıslı Rum öğretmenlerin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum eğitimcilerden oluşan “Birleşik Kıbrıs Platformu’”nun organizasyonu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ta bazı okulları ziyaret etmesi Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum öğretmenlerin, Kuzey’deki Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu (Rum basınında Ertuğrul Ahmet İlkokulu şeklinde yer aldı) ziyaret etmeleri ve öğretmenlerin ayrıca saat göstergesi yerine küçük bir zeytin dalının bulunduğu ve üzerinde “federasyon saati” yazan tahta saatler hediye etmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Kıbrıslı Rum Eğitimciler Kıbrıs Türk Okullarında-Onlara Gösterge Yerine Zeytin Dallı Saat Hediye Ettiler” başlığıyla veren gazete her iki taraftaki saat farkının, iki okula yapılan ziyareti de kısıtladığını yazarken, öğrencilerin, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdiğine de dikkati çekti.

Habere göre "ilkokul Müdürü Hasan Eren, kalıcı bir çözüm bulunması ve yabancı dinamiklerin müdahalesi olmadan ülkede barış içinde yaşayabilme temennisinde" bulundu.

Haravgi gazetesi aynı haberi manşetten “Federasyon için Saat Çalıyor” başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde, örgütlü OLMEK, POED ve OELTEK gibi eğitim sendikalarının mevcut olmaksızın, bir grup Kıbrıslı Rum eğitimcinin, Kuzey’deki iki okulu ziyaret ettiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi aynı haberi “Zeytin Dallı Bir Saat Hediyesi-Kıbrıslı Rum Eğitimcilerin Kuzey Lefkoşa’daki Okulları Ziyaret Etmesi” şeklinde yansıttı.