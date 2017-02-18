Bisiklet yolları yapıldı ama araç parkı oldu

Haluk Doğandor

Girne’de de bir dönem önceki Belediye Başkanlığı döneminde bisiklet yolları yapıldı. Ancak park eden araçlardan dolayı gerçek anlamda bisikletlilerin yolu olmadı

Ülkemizde şu günlerde uluslararası Bisiklet Şampiyonası düzenlenirken yaklaşık 16 ülkeden yüzlerce bisikletli yollarımızda pedal çeviriyor ancak ne acı ki, ülkemizde doğru dürüst hiçbir kentimizde bisiklet yolu yok. Sırf AB’den katkı almak için yapılan kısacık bisiklet yolları ise amaç dışı kullanılıyor. Girne’de ise durum biraz farklı. Bir önceki Belediye Başkanlığı döneminde bisiklet yolları yapıldı fakat park eden araçlardan dolayı amacı dışında kullanıldı.