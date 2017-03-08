Bit pazarından aldı, içinden servet çıktı

67 yaşındaki Emil Knodell, Teksas'a yeni açılan bir bit pazarından 125 yıllık şifonyer satın aldı. Şifonyeri satan kişi, kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü. Ancak şifonyerin içinde bulunanlar, fiyatının yüzlerce katıydı.

Newsner'ın haberine göre Emil, şifonyeri aracının kasasına yüklerken bir ses duydu. Şifonyerin içini açtığında gizli bir bölme olduğu ortaya çıktı.

Gizli bölmeyi açtığında ise gözlerine inanamadı. 100 dolara aldığı şifonyerinde mücevherler, elmaslar, antika paralar altınlar çıkmıştı.

KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şifonyeri aldığı kişiye götüren Emil, içindeki değerli eşyaları da teslim etti. Satıcı, gizli bölmenin içinde bulduğu bir mektupta bütün eşyaların dedesine ait olduğunu ortaya çıkardı.