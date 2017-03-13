Bitsin bu çile

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’nın muhtarı İbrahim Umay, 7 bin nüfusu bulunan köylerinden İlkokul ve Ortaokul olmadığını söyledi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen Umay, köy ilkokulunun kapatılarak çocukların Gazimağusa’da bulunan ilkokullara gitmek zorunda bırakıldığını anlattı.

Umay, çocukların gerek sabah gerekse öğlen dönüş yolunda çile çektiğini savundu.

Tuzla halkının, kapatılan Şehit Özdemir İlkokulu’nun bir an önce açılmasını istediğini aktaran Umay, okulun açılması halinde civarda bulunan Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Mutluyaka ve Korkuteli köylerindeki çocuklarında okuldan yararlanabileceğini ve Gazimağusa’da bulunan okulların yükünün azaltılacağını savundu.

"Çocuklarımızın oynayabileceği bir alan yok"

Köy çocuklarının oyun oynayabileceği bir alan bulunmadığına dikkat çeken Umay, miniklerin, Atatürk büstünün yanında oynamak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Gençler için köyde tek bir halı saha, basketbol sahası ve benzer spor tesislerin bulunmadığını belirten Umay, köyde çay bahçesinin bulunmadığına dikkati çekti. Muhtar İbrahim Umay, köylülerin vakit geçirebilecek herhangi bir yerleri olmadığını da aktardı.

"Köyümüzün malı el altından dağıtılıyor"

Tüm bölgelerde gençlere kırsal kesim arsası verildiğini anımsatan Umay, Tuzla’da gençlere arsa vermek bir yana, köyün arsalarının el altından başka şahıslara dağıtıldığını ileri sürdü. Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı’nın kendilerine yardımcı olan tek kişi olduğunu anlatan ve köy camisini onun katkıları ile tamamlamak üzere olduklarını belirten Umay, Gazimağusa Belediyesi’nin de ufak tefek katkıları olduğunu ancak biraz daha destek beklediklerini aktardı.

"Biz siyasilere değil, siyasiler bize muhtaç"

Köylerinin 7 bin nüfusu olduğuna dikkat çeken Umay, “7 bin kişilik nüfüs küçümsenecek bir sayı değildir. Bizim milletvekillerine değil, milletvekillerinin bize, bizim oyumuza ihtiyacı vardır. Onlar bize destek olsun biz onlara seçimde destek olalım” şeklinde konuştu ve seçim dönemi verilen sözlere değil, ondan önce yapılacak olan icraatlara göre oy kullanacaklarını özellikle vurguladı.

"Yollarımız bozuk"

Köydeki yolların tamirat istediğini belirten Umay, özellikle turistlerin kullanmak zorunda olduğu yolun durumunun içler acısı olduğunu ifade etti. Köy içerisinde mandıraların kurulduğunu ve köy halkının mandıralardan rahatsız olduğunu da aktaran Umay,mandıraların köy dışına taşınması için yetkililerin gerekeni yapmasını istedi.