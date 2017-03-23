Gazimağusa’da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak öne çıkan Cafe Down, “21 Mart Down Sendromu Günü”nde çok anlamlı bir çekime sahne oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu özel günde, Cafe Down’u ziyaret ederek, engelli çocuklarımızla birlikte önemli bir farkındalık klibine imza attı.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Cafe Down’un işletmeciliğini üstlenen, aynı zamanda, tahta oymacılığı üretimi ile dikkat çeken öğrenciler “Bizi fark edin, hayallerimize ortak olun” mesajı verdi.

“Çocuklarımız ve gençlerimiz, kendilerine destek verdiğiniz ve güvendiğiniz zaman ne kadar başarılı sonuçlar ortaya çıkardıklarını hepimize bir kez daha gösterdi” diyen Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, farkındalık amacıyla çekilen video klibin, 2 günde 18 binin üzerinde kişi tarafından izlendiğini açıkladı.

21 Mart Down Sendromu Günü için Kuzey Kıbrıs Turkcell’in farkındalık amacıyla hazırladığı klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Down sendromlu öğrenciler, gerçekleştirilen çekimlerde, duygu ve düşüncelerini anlattı, hayallerini dile getirdi.



