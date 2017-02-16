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BKP, Avrupa Sol Partisi yürütme kurulu toplantısına katılacak

BKP, Avrupa Sol Partisi yürütme kurulu toplantısına katılacak

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Avrupa Sol Partisi’nin Roma’da yapılacak yürütme kurulu toplantısında temsil edilecek.

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Avrupa Sol Partisi’nin Roma’da yapılacak yürütme kurulu toplantısında temsil edilecek.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıya BKP adına  Genel Sekreteri Salih Rüştü Sonüstün katılacak.  

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