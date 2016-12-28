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BKP, Emek-İş Sendikası’na destek belirtti

BKP, Emek-İş Sendikası’na destek belirtti

Emek-İş Sendikası’na üye olup toplu iş sözleşmesi talep eden ve işten atılan emekçilere” destek belirtti.

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) “Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye olup toplu iş sözleşmesi talep eden ve işten atılan emekçilere” destek belirtti.

Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Bu çağda sendikaya üye olup toplu iş sözleşmesi talep etti diye emekçilerin işten atılması kabul edilemez” dedi.

“Hükümet ve CAS Yönetim Kurulu bin bir baskı ile çalışanları yıldırmaya çalışıyor, zorla bağlı bulundukları sendikadan istifa ettirmeye yönelik tehdit ve şantaj siyaseti uyguluyor” diyen Sonüstün, yapılanların ILO Sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı olduğunu söyledi.

Sonüstün, “DEV-İŞ’e bağlı Emek-İş Sendikası çıktığı bu yolda yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

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