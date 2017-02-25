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  3. BM Barış Gücü, ara bölgedeki av yasağı konusunda uyardı
BM Barış Gücü, ara bölgedeki av yasağı konusunda uyardı

BM Barış Gücü, ara bölgedeki av yasağı konusunda uyardı

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, ara bölgede avın yasak olduğunu hatırlatarak avcıları, gereksiz tehlike ve gerginliklere neden olabilecek faaliyetler konusunda uyardı.

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Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, ara bölgede avın yasak olduğunu hatırlatarak avcıları, gereksiz tehlike ve gerginliklere neden olabilecek faaliyetler konusunda uyardı.

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, konuyla ilgili açıklamasında, avcıların yasağa rağmen girdikleri bölgede birbirlerinin yanı sıra BM askerleri ve bölge halkı için tehlike oluşturduklarına vurgu yaptı.

Açıklamada, kamuflaj kıyafetlerinden dolayı askerlerle karıştırılabilecek avcılar tarafından açılacak ateşin, görev başındaki askerin ateşin nereden geldiği konusunda yanılmasına ve tepki vermesi sonucunu doğurabileceğinden ara bölgede gerginliğe neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Ara bölgede BM Barış Gücü ve diğer kişilere karşı agresif davranış sergileyen kişilerin tespit edilmesi halinde ilgili polis ve otoritelere bildirileceği de belirtildi.

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