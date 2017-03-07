BM Genel Sekreteri Guterres Somali'de

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddetli kuraklık nedeniyle açlıktan ölümlerin görüldüğü Doğu Afrika ülkesi Somali'ye geldi.

Guterres, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda, ülkedeki kıtlığı yerinde incelemek ve kolera vakalarına odaklanmak üzere Somali'ye "acil ziyaret" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Somali'ye ulaştığını kaydeden Guterres mesajında, "(Somali'de) İnsanlar ölüyor. Dünya bunu durdurmak için şimdi harekete geçmek zorunda." ifadesini kullandı. Guterres, ülkede gittikçe kötüleşen durumla mücadele için dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.

"DAYANIŞMA MESAJI"

Ayrıca, ziyareti hakkında uçakta da açıklama yapan Guterres, ülkedeki durumla ilgili mümkün olduğunca çok ses çıkarılması gerektiğini belirterek, "Çatışma, kuraklık, iklim değişikliği, hastalık, kolera... Tüm bunların birleşimi bir kâbus." dedi.

Guterres, "Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya bir dayanışma mesajı getiriyorum." diye konuştu.

Geçen hafta kuraklık sebebiyle ulusal felaket ilan edilen ülkede, şimdiye kadar 110 kişinin açlıktan öldüğü duyuruldu.

BM, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2,9 milyon kişinin ise "acil yardıma muhtaç" olduğunu bildirdi.