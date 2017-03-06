Lefkoşa22 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar DAÜ’yü ziyaret etti
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar DAÜ’yü ziyaret etti

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar DAÜ’yü ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

A+A-

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Spehar, kampüs turu sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’la görüştü.

Ziyaret sırasında DAÜ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün kaliteye verdiği önemden ve akreditasyon çalışmalarından bahsetti.

Osam, ziyaret sonunda Spehar’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu. 

Spehar,  Prof. Dr. Osam ile yaptığı toplantı sonrasında üniversite bünyesindeki akademisyenlerle de biraraya gelerek fikir paylaşımında bulundu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.