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BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail oylaması ertelendi

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail oylaması ertelendi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karar tasarısını çarşamba günü BMGK'ya taşıyan Mısır, bugün de tasarının istişare edilmesi için oylamanın ertelenmesi talebinde bulundu.

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İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması ertelendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karar tasarısını çarşamba günü BMGK'ya taşıyan Mısır, bugün de tasarının istişare edilmesi için oylamanın ertelenmesi talebinde bulundu.

Taslak metinde İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurması isteniyordu.

Güvenlik Konseyine dün sunulan taslak metinde "İsrail'in, yerleşim birimlerinin hiçbir yasal geçerlilik taşımadığı, uluslararası hukuku alenen ihlal ettiği, iki devletli çözüme ve adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiği" belirtilmişti.

TRUMP'TAN VETO ÇAĞRISI

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ise BMGK'daki karar tasarısının veto edilmesi çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada " BMGK'daki İsrail ile ilgili karar veto edilmeli. İsrail ve Filistin arasındaki barış BM'nin koyduğu şartlarla değil taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gelecektir. Bu, (karar) müzakerelerde İsrail'in elini zayıflatır ve hiç adil değil." ifadesini kullandı.

ABD, şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında durdu. 2011 yılında da ABD, BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto etmişti.

ABD, BMGK'yı İsrail'e karşı kalkan olarak kullansa da Obama yönetimi İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini eleştirdi. Bu nedenle BMGK'da oylamanın ilerleyen günlerde yapılması durumunda ABD'nin, Başkan Barack Obama'nın görev süresinin sonuna doğru nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

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