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BM hırsızları takipte

BM hırsızları takipte

Lefkoşa’da bir mağazaya girip saat hırsızlığı yapan BM askeri haberinin duyulmasının ardından BM harekete geçti

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Lefkoşa’da bir mağazaya girip saat hırsızlığı yapan BM askeri haberinin duyulmasının ardından BM harekete geçti 

Birleşmiş Milletlere mensup bir askerin saat hırsızlığı sırasında kameralara yansıyan görüntülerinin yankıları devam ediyor. Yayınlanan haberin ardından BM’de görevli subaylar olayı araştırmak için hırsızlık yapılan dükkana gidip, araştırma yaptı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, hırsızlık olayının yaşandığı mağazaya gitti. Mağaza görevlisi ile bir süre sohbet eden subaylar, sorular sorarak olayın nasıl meydan geldiğini anlamaya çalıştı. Mağaza sorumlusu, BM yetkililerinin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen soruları cevaplamadığını, olayın polise intikal ettiği için gerekli bilgiyi polis müdürlüğünden alabileceklerini söylediğini kaydetti. Mağaza sorumlusu, bu yanıtı verdikten sonra Birleşmiş Milletler görevlilerinin oradan ayrıldığını açıkladı. 

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