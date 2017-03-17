BM: "Kızıldeniz'deki saldırıda en az 31 göçmen öldü"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Somalili göçmenleri taşıyan tekneye yapılan hava saldırısında en az 31 kişinin öldüğünü, 80 kişinin yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç ve göçmenlerle ilgili örgütü IOM'un Sözcüsü Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, saldırının dün geç saatlerde gerçekleştiğini bildirdi.

Joel Millman, saldırının Yemen'in Kızıldeniz kıyılarında helikopterle gerçekleştiğini duyduğunu, fakat bunun Apaçi türü helikopterle yapılıp yapılmadığını doğrulayamayacağını belirtti.

Teknenin Sudan'a gitmeye çalışan Somalili göçmenlerle dolu olduğunu belirten Millman, şu ana kadar aldıkları bilgilere göre en az 31 göçmenin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Joel Millman, saldırıda yaralanan 80 kişinin hastanelere götürüldüğünü ve bu kişilerden 24'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.