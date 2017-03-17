BM personeli istenmeyen kişi ilan edildi
Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli ve Finans Direktörü Husein Moussa, KKTC’de “istenmeyen kişi” ilan edildi.
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Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli ve Finans Direktörü Husein Moussa, KKTC’de “istenmeyen kişi” ilan edildi.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Şubat tarihli kararına göre, Lübnan uyruklu Husein Moussa, istenmeyen kişi “persona non grata” ilan edildi.
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