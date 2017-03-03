BM raportörlerinden İsrail'e insan hakları çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, işgal altındaki Filistin topraklarında temel insan hakları savunucuları ve örgütlerine tam anlamıyla saygı duyması için İsrail'e çağrıda bulundu.

BM işgal altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk ve BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü MichelForst tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgedeki insan hakları savunucularının faaliyetlerine yönelik İsrail'in kısıtlamalarının giderek arttığı bildirildi.

Açıklamada, inceleme ve araştırma yapan insan hakları aktivistlerine yönelik İsrail'in son günlerde çıkardığı engellerden derin rahatsızlık duyulduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in insan hakları savunucularını korumak ve çalışmalarını teşvik etmek için uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüğü var. Bu kişilerin faaliyetleri ve temel hakları tehdit edilen birey ve toplulukların haklarının anlamlı bir şekilde korunması için hayati önem teşkil ediyor. Bununla birlikte, İsrail son eylemleriyle aktivistleri hedef alıyor ve başkalarını savunma çabalarını zayıflatıyor."

Raportörler, Filistinlilerin El-Halil kentinde yıllardır kapalı olan Eş-Şuheda Caddesi'nin açılması talebiyle düzenlediği gösteriye İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmesi, İsrail'de 30 yıldır çalışmalar yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne mensup araştırmacılara çalışma vizesi verilmemesi ve İsrail meclisinde (Knesset) sunulan yeni bir yasa tasarısıyla sivil toplum örgütlerine yeni masraflar çıkartılmasını son dönemdeki kısıtlamalara örnek olarak gösterdi.

"İsrail hükümetini insan hakları savunucuları ve örgütlerinin temel haklarına tam anlamıyla saygı duymaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumlarının izlenmeye devam edileceği kaydedildi.