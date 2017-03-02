BM'den tepki: Ahlaksızlığı gözler önüne seriyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BM'nin Esad rejiminin Halep'te savaş suçu işlediğine ilişkin raporunun rejimin "ahlaksızlığını gözler önüne serdiğini" söyledi.

Rycroft, Konsey'in mart ayı dönem başkanlığını İngiltere'nin üstlenmesi dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de kimyasal silah saldırısı gerçekleştiren rejimin cezalandırılması çabaları ve son BM raporunda rejimin savaş suçu işlediğinin tespitine ilişkin açıklamalar yaptı.

Suriye rejimine hesap sorulması için BMGK yolunun vetolarla bloke edildiğini kaydeden Rycroft, "İki ülke (Rusya, Çin), BMGK'da kitle imha silahlarının yasaklanmasını savunmak yerine Esad rejimini savunmayı tercih ederek veto yetkilerini istismar ettiler. Bu üyeler mezhepçi bir diktatörün çıkarlarını, kimyasal silahlarla mücadelenin önüne koydular." dedi.

Bu ülkelerle fikirlerini değiştirmeleri ve sorumluların hesap vermelerinin temini için temaslarını sürdüreceklerini belirten Rycroft, "Suriye'deki bu vahşi saldırıların kurbanları için BMGK'da hesap sorma yolları şu anda kapalı görünüyor. Başka seçeneklere bakacağız." diye konuştu

"ESED REJİMİNİN AHLAKSIZLIĞININ GÖSTERGESİ"

Rycroft, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, Halep'in doğusunda sivillere yönelik Esad rejimi, Rusya tarafından yapılan hava bombardımanları ve yardım konvoylarına yapılan saldırıların savaş suçu teşkil ettiğine ilişkin raporunu da değerlendirdi.

"Bu rapor Esad rejiminin ahlaksızlığını bir kez daha gözler önüne serdi." diye konuşan Rycroft, rejimin Suriye halkının haklarını hiçe saydığını, kuşatmalar ve aç bırakmaları savaş yöntemi olarak kullandığını dile getirdi.

Rycroft, konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesine ilişkin soru üzerine de İngiltere olarak bunu istediklerini ancak BMGK'da Esad rejimini savunan ülkelerin bunu sürdüreceklerinin görüldüğünü söyledi.

Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan iç savaşta sivillerin savaş suçuna kurban gittiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 5 aylık kuşatma boyunca rejim ve Rusya hava kuvvetlerinin aralıksız hava saldırıları sonucu Halep'in doğusunda birçok sivil hayatını kaybetti. Hastaneler, okullar ve pazar yerleri moloz yığını haline döndü." ifadesini kullanmıştı.