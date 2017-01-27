BM'den 'Yemen halkı sessizce ölüyor' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Yemen'de derhal önlem alınmazsa kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "Yemen halkı sessizce ölüyor." dedi.

O'Brien, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Yemen'deki insani krizin her geçen gün kötüye gittiğine dikkati çekti.

Ülkede nüfusun yüzde 80'ini oluşturan yaklaşık 14 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten O'Brien, "Derhal önlem alınmazsa Yemen'de kıtlık olası bir senaryo. Yemen halkı sessizce ölüyor." diye konuştu.

Yemen'de 2 milyona yakın kişinin ise hayatta kalmak için acil gıda yardımına muhtaç olduğu uyarısını yapan O'Brein, 2,2 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığını ve her 10 dakikada 10 yaş altı bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

O'Brien, yabancı bankaların artık ülkenin ticari bankalarının çoğuyla finansal işlemler yapmayı kabul etmediği ithalata bağımlı Yemen'de bu nedenle sadece birkaç yıl içinde buğdayın tükenebileceğini sözlerine ekledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de bazı kentlerde Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

BM verilerine göre, Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 10 bin sivil hayatını kaybetti.