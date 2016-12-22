BM'nin yardım tırları, Suriye'ye geçiş yaptı

Birleşmiş Milletlerin (BM) gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket eden, yakacak, battaniye ve gıda maddesi yüklü 15 yardım tırına, BM'ye ait araçlar da eşlik etti.

Öte yandan, çeşitli yardım kuruluşlarınca temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, sınır kapısındaki kontrollerin ardından tampon bölgeye alındı.