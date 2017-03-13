BMX sporu ülkemizde canlanıyor

Amerika ve Avrupa ülkelerinde çok yaygın bir extreme sporu olan ve geçtiğimiz yıllarda olimpiyatlara da kabul edilen BMX Freestyle ülkemizde’ de büyük ilgi görüyor.

Aralarında çok yetenekli sporcuların bulunduğu bir grup BMX sürücüsü her geçen gün yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Bu sporculardan biri de Avrupa’da yarışacak düzeye gelen 16 yaşındaki Bora Altıntaş. Okuldan sonraki tüm zamanını Lefkoşa Ortaköy’de bulunan BMX parkında antrenman yaparak geçiren Bora 25 Mart 2017 tarihinde Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak olan Northjam 2017 organizasyonunda profesyonel kategoride yarışmak için davet aldı.

Ülkemizde profesyonel bir BMX parkı olmadığından yakınan Bora sürekli İstanbul Pendik’te bulunan profesyonel BMX parkında antrenman yapmaya gittiğini söyledi. Şubat ayında Estonya’da yapılan yarışmada yaptığı şovlarla adını duyuran Türkiye şampiyonu Arif Gül ve BMX TR sporcuları ile birlikte antreman yaptığını vurgulayan Bora Altıntaş profesyonel bir BMX parkının ülkemizde inşa edilmesinin şart olduğunu da sözlerine ekledi. Ortaköy’de bulunan rampaların Vakıflar idaresinin katkıları ve babasının emekleriyle yapıldığını ancak yetersiz olduğunu söyleyen Bora’yı Yunanistan’daki yarışmada Limasol’daki sponsoru Go4it isimli bisiklet firması destekleyecek.