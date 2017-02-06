Bob Marley’in kayıp konser kayıtları bulundu

The Guardian'ın yayınladığı haberde, Londra'nın kuzeybatısında bir otelin bodrum katında bulunan teyp bantlarında Marley'in 1974 ile 1978 yılları arasında Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te vermiş olduğu konserlerin orijinal kayıtlarının yer aldığı ifade edildi.

Habere göre arkadaşı, dünyaca ünlü şarkıcının hayranlarından olan İngiliz bir işadamını arayarak, ‘Marley'in eski kayıtlarına benzer bir şey' bulduğunu söyledi. Bulunan bantların nemden dolayı onarılamayacak kadar zarar görmüş olduğu düşünüldü, ancak son ses teknikleriyle 12 ay boyunca yapılan çalışmaların sonunda restore edilebildi.

Bantlarda ünlü Reggae sanatçısının ‘No Woman No Cry', ‘Jammin', ‘Exodus' ve ‘Şerif Shot' gibi en ünlü parçalarından bazılarının bulunduğu ifade edildi.

1981 yılında 36 yaşındayken ölen Bob Marley eğer bugün yaşıyor olsaydı yarın 72. doğum gününü kutlayacaktı.