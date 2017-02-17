“Boğaz ağrısıdır, geçer” demeyin, ciddiye alın!

Boğaz ağrısı, yüksek ateş, bademcik şişmesi, yutkunma sırasında acı, ses değişikliği… Bu şikayetler kış aylarında çocukların peşini bırakmıyor. Ebeveynler bazen basit grip ilaçları bazen de bitki çaylarıyla bu şikayetlerin önüne geçmeye çalışıyor.

Fakat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk, toplumda “bademcik iltihaplanması” olarak adlandırılan anjinin, zamanında müdahale edilmemesi durumunda çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği uyarısında bulundu.

Tedavi edilmeyen anjinin, uzun vadede çocukların ateşli romatizmal hastalıklar gibi önemli sorunlar yaşamalarına yol açabildiğini aktaran Dr. Ünlütürk, anjinin bademciklerin iltihaplanmasıyla oluştuğunu söyledi.

Tıpta tonsillit olarak adlandırılan anjin, dış çevreden alınan bakteri ve virüslerin bademciklerde oluşturduğu bulaşıcı bir hastalık. Vücuda alınan enfeksiyonlar, boğazda konumlanan bademciklerin kızarmasına, şişmesine ve üst kısımlarının beyaz lezyonlarla kaplanmasına neden oluyor. Boğaz ağrısı ve yüksek ateşe neden oluyor, ateş genellikle hastalığın 3. veya 4. gününde normale dönüyor. Anjin hastalığı, çoğunlukla 5 ile 15 yaş aralığındaki çocuklarda görülüyor.

BADEMCİK ŞİŞER, SES DEĞİŞİRSE DİKKAT

Boğazda acı ve ağrının karakterize olduğu anjin hastalığının en belirgin özelliği, bademcikler üzerinde oluşan beyaz lezyonlar, bademciklerin şişmesi ve kızarması. Nadiren boyun tutulabilirken, boyundaki lenf bezleri şişebiliyor. Yanı sıra yutkunurken acı hissedilebileceği gibi ateş, baş ağrısı, ses değişikliği ve kulaklarda ağrı gibi belirtiler de gelişebiliyor.

ANJİN BULAŞICIDIR

Anjin tedavisinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu dile getiren Dr. Ünlütürk, yatak istirahati, yumuşak, sulu gıdalarla beslenme ve bol sıvı tüketiminin önemine işaret ederek, “Bakteriyel anjinde ise hızlıca uygun antibiyotik tedavisine başlanmalı, bu tedavi 7-10 gün devam ettirilmelidir. Anjin tedavi edilmediği durumlarda, okulda diğer çocuklar arasında ve aile içinde bulaşarak yayılabilir. Uygun antibiyotik tedavisi 24 saat içinde bulaşıcılığı engelleyecektir” dedi.

ANJİNİ BULUNAN ÇOCUKLARIN BAŞKALARIYLA TEMASI ÖNLENMELİ

Bazı unsurlara dikkat ederek anjinin yayılma riski azaltılabiliyor. Hijyen kurallarına uymak, anjini bulunan çocukların başkalarıyla yakın temasını önlemek ve çocuğun okula göndermemek gerekiyor. Anjini olan çocuğun bardak ve biberon gibi kişisel eşyalarının ve oyuncaklarının sağlıklı çocuklarla temas ettirilmemesi alınacak diğer önlemler arasında.