Boğaz Piknik Alanı şaşırttı

Duygu Alan

Güneş, Boğaz’da haftalar sonra dün yüzünü gösterdi. Hafta sonunu Boğaz Piknik Alanı’nda piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar uzun zamandan sonra temiz bir ortamda yemeklerini yeme şansı yakaladı.

Dolup taşan çöp konteynırları, üzeri yemek atıkları ile dolu olan piknik masaları, etrafa savrulan içki şişeleri ve doğayı katleden poşet ve benzeri atıklar gitti yerini temiz bir çevre aldı.

Boğaz Piknik Alanı’nda dün piknik yapan vatandaşlar, temizliği gerçekleştirenlere Havadis aracılığı ile teşekkür ederken vatandaşlara da “Çevremizi koruyalım, lütfen etrafa çöp atmayalım” çağrısında bulundu.

Buldukları gibi bıraktılar

Boğaz Piknik Alanı’nda hummalı bir temizlik çalışması en son Aralık ayında Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüsü” gençler tarafından yapılmıştı.

Hafta sonunda öğle yemeğini Boğaz Piknik Alanı’nda yiyen vatandaşların da çevreye duyarlı oldukları gözlemlendi.

Piknikçiler, çöplerini poşetlerde biriktirdi, alandaki çöp konteynırlarına attı.

Mangal yakan vatandaşların, yemeğini pişirdikten sonra ateşi dikkatli ve kontrollü bir şekilde söndürmesi de dikkatlerden kaçmadı.