'Boko Haram çocukları canlı bomba olarak kullanıyor'

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, çocukların terör örgütü Boko Haram tarafından "canlı bomba" olarak kullanıldığı iddia edildi.

Kamerun'un Uzak Kuzey Eyaleti Valisi Midjiyawa Bakari, yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın çocukları canlı bomba olarak kullandığını kaydetti.

Boko Haram'a yönelik operasyonlara dikkati çeken Bakari, "Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nün örgüte ve bomba yapım fabrikalarına yönelik operasyonları sonucu Boko Haram üyeleri zor durumda kaldı ve çocukları canlı bomba olarak kullanmaya başladı." dedi.

Bakari, Boko Haram tarafından geçen hafta çocukların "canlı bomba" olarak kullanıldığını ve saldırı amacıyla kullanılmak istenen iki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kamerun'un Uzak Kuzey eyaleti, Boko Haram örgütünün saldırılarına ve kaçırma olaylarına maruz kalıyor.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nün parçası olan Kamerun'da, örgütün saldırıları nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’da 2009'da başlayan Boko Haram saldırıları ve örgüt ile yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 100 bin kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgütün elebaşısı Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlenmeye başlandı.