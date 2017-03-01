Bolivya'da kaza: Aynı aileye mensup 18 kişi öldü

Bolivya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileye mensup olduğu belirtilen 17 kişi ile bir minibüs sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Bolivya Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, başkent La Paz yakınlarında bir minibüsün sürücüsünün dağlık alanda direksiyon hakimiyetini kaybettiği, minibüsün 17 yolcusu ile 350 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirtildi.

Minibüs sürücüsünün alkollü olabileceği belirtilen açıklamada, aynı aileye mensup yolcuların tamamının hayatını kaybettiği ifade edildi.