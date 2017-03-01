Lefkoşa21 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Bolivya'da kaza: Aynı aileye mensup 18 kişi öldü
Bolivya'da kaza: Aynı aileye mensup 18 kişi öldü

Bolivya'da kaza: Aynı aileye mensup 18 kişi öldü

Bolivya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileye mensup olduğu belirtilen 17 kişi ile bir minibüs sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

A+A-

Bolivya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileye mensup olduğu belirtilen 17 kişi ile bir minibüs sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Bolivya Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, başkent La Paz yakınlarında bir minibüsün sürücüsünün dağlık alanda direksiyon hakimiyetini kaybettiği, minibüsün 17 yolcusu ile 350 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirtildi.

Minibüs sürücüsünün alkollü olabileceği belirtilen açıklamada, aynı aileye mensup yolcuların tamamının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.