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Bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırı başkentin doğusundaki Vedcer semtinde ordu birliklerinin eğitim gördüğü askeri merkezin yakınında gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre, çevrede bulunan 2 kişi ve saldırganın hayatını kaybettiği, ikisi asker 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken 2004'te kurulan Şebab örgütü militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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