Nadire Bahadi

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin edindiği bilgi ışığında önceki gün Vadili’de Erdoğan Karakaya’nın aracında ve üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Karakaya dün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edilen Karakaya mahkeme çıkışında polise zor anlar yaşattı.

Bonzai ile yakalandı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Nurettin Enginer mahkemede verdiği ifadesinde 20 Mart tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin edindiği bir bilgi ışığında Vadili’de zanlı Erdoğan Karakaya’nın üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Enginer aracın sol yolcu koltuğunda cüzdanda kağıda sarılı 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara ile yarım gram sentetik cannabinoidin bulunup emare alındığını açıkladı. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına işaret eden polis zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme emri ile 3 gün tutuklu kalacak olan zanlı Erdoğan Karakaya, mahkeme çıkışında öfkelendi. Polisin elinden sıyrılmaya çalışan zanlı polise zor anlar yaşattı.