Bonzai zanlıları serbest

Evrim Kamalı

Girne’de park halinde bulunan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan Mert Altınok, Mehmet Bülbül, Nihat İskifoğlu ve Rifat Bilir aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Mahkeme emri ile 3 gündür poliste tutuklu bulunan ve tutukluluk süreleri dolan zanlılar, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlılar Mert Altınok, Mehmet Bülbül, Nihat İskifoğlu ve Rifat Bilir’in kanunsuz uyuşturucu madde sentetik cannabinoid “Alma-tasarruf” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Mehmet Sevinç, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Girne’de park halinde bulunan NG 388 plakalı araç içerisinde Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını söyledi.

100 gram bonzai

Sevinç, zanlı Mert Altınok’un kullanımındaki araçta 100 miligram bonzai, Bülbül’ün hem tasarrufunda hem de evinde toplam 10 gram bonzai ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 60 adet şeffaf boş naylon ele geçirdiklerini anımsatan polis, zanlılar aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Sevinç, zanlıların yargılanıncaya kadar mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Teminata bağlandılar

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 3’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmalarına karar verdi.