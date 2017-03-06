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  2. KIBRIS

  3. Bora: "Çıkarma Plajı, tarihi değeri ile orantılı bir şekilde korunarak geliştirilmeli"
Bora: "Çıkarma Plajı, tarihi değeri ile orantılı bir şekilde korunarak geliştirilmeli"

Bora: "Çıkarma Plajı, tarihi değeri ile orantılı bir şekilde korunarak geliştirilmeli"

Bora, Çıkarma Plajı’nın tarihi değeri ile orantılı bir şekilde korunarak geliştirilmesi, halkın ve turistlerin istifadelerine sunulmasının önemine işaret etti.

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Çıkarma Plajı’nın tarihi değeri ile orantılı bir şekilde korunarak geliştirilmesi, halkın ve turistlerin istifadelerine sunulmasının önemine işaret etti.

Bora yaptığı yazılı açıklamada, Çıkarma Plajı’nın Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde müstesna bir yeri olduğuna dikkat çekerek, Çıkarma Plajı’nın Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşunun zafer simgesi olduğunu kaydetti.

Bora, Çıkarma Plajı’nın Kıbrıs’ın tümüne barış, huzur ve güven getiren barışçı Türk ordusunun ilk ayak bastığı ve ilk şehitlerini verdiği yer olduğuna işaret ederek, “Bölge sorumluları olarak Alsancak Belediyemiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün işbirliği ile yakın tarihimizin müstesna bir simgesi olan Çıkarma Plajı’nın en iyi bir şekilde düzenlenerek hizmete sunulacağı inancındayız” dedi.

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