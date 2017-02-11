Bora: "Kıbrıs sorununun gerçek nedenleri dikkate alınmalı"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, KKTC’nin Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerin haklı ve meşru sonucu olarak kurulduğunu kaydederek, “Bu gerçek kabul edilmeden adada kalıcı ve yaşayabilir çözüme ulaşılamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarıyla Kıbrıs’ta varılacak çözümün her iki tarafa faydalarını öne çıkardığını söyleyen Bora, “Kıbrıs sorununun gerçek nedenleri de dikkate alınmalıdır” vurgusunda bulundu.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora yazılı açıklamasında, “Kıbrıs meselesinin Rumların kuzeyde kalan özel mülklerini geri almaları meselesi olduğu yönünde bir yaklaşım var” görüşünü dile getirdi.

Güvenlik ve garantiler konusuna da değinen Bora şunları söyledi:

“Rumlar ile Yunanlıların, Türk askeri çıkmadan ve garantiler kaldırılmadan bir çözümü kabul etmeyeceklerini ısrarla dile getirirlerken Cenevre’de toprakla ilgili harita verilmesi ve garanti antlaşmasının ele alınabileceği yönünde tavır konması Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece kaygı vericidir.

Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974’te Rumlar ile Yunanlıların sebep olup başlattıkları ve kaybettikleri savaş sonunda ilgili taraflar arasında yapılan anlaşmaların içerdiği prensip ve ilkeler hep göz ardı edilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün bu gelişmelerin haklı ve meşru bir sonucu olduğu gerçeği kabul edilmeden Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılamayacağı gerçeği artık kabul edilmelidir.”