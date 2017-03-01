Bora: "Kıbrıs’ta savaş çıkmasında Rumlar kusurlu"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ta yaşanan gerçekler dikkate alınmadığı için bugüne dek çözüme ulaşılamadığını belirterek, yegane çarenin 43 yıldır olduğu gibi iki ayrı devletin, iki komşu olarak varlıklarını devam ettirmeleri olduğunu belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “Aklı selimin ve Kıbrıs gerçeklerinin gösterdiği yegane çare birbirinden iki ayrı bölgede idarelerini barış huzur ve güven içerisinde 43 yıldan beri sürdüren iki ayrı devletin, iyi birer komşu olarak varlıklarını devam ettirmeleridir” ifadelerini kullandı.

Bora, Kıbrıs’ta savaşın çıkmasında Rumların kusurlu olduğunu ve Türk tarafına savaşa tazminatı ödeme sorumlulukları bulunduğunu kaydetti.

Bora, Rumlar ile Yunanlıların her gün basına yansıyan tavırlarında olumlu bir anlayışa rastlamanın mümkün olmadığını, Kıbrıs Türk halkının varlığına tahammül edemedikleri ve azınlık olarak gördükleri için de görüşmelerde siyasi eşitliğe yanaşmayarak, süreci oyaladıklarını belirtti.

Bora, Rumların 49 yıldır hep çözümsüzlüğe oynadıklarını, 54 yıldır “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni silah zoru ve terörle gasp ederek, cumhuriyetin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını aynı yöntemlerle dışladıklarını kaydetti.