Bora: "Ortaklığın 'Enosis' yüzünden yıkıldığını unuttular mı?"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, iş adamlarının, çözümün yararlarından söz ederken çözümsüzlüğün önündeki engelin Rumlar olduğunu bilmesi gerektiğini bildirdi.

Dernek, “İki halkın eşitliğine dayalı kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Enosis yüzünden yıkıldığı unutulabilir mi?” diye sordu.

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Dışişleri Bakanı Rolandis’in ve eski Başkanlardan Glafkos Kleridis’in masada oturarak çözümsüzlükten Türk tarafını sorumlu tuttuklarını itiraf ettiğini kaydettiği yazılı açıklamasında, görüşme sürecinin Güney Kıbrıs meclisinin Enosis’le ilgili kararından dolayı berhava olduğunu belirtti.

Bora, buna karşın, Rum ve Yunan kanadının bugüne dek devam eden görüşmelerden elde ettiği önemli ve stratejik avantajlarını elden çıkarmasının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz Bora, “Kıbrıs’ta çıkan savaşın sorumlusu Rum ve Yunanlıların savaşı da kaybettiğini, tüm bu yaşanan gerçeklerin kasıtlı olarak dikkate alınmadığını ve Kıbrıs Türk halkı arasında bazı parti, kuruluş, iş adamları ve yazarların bu yaşanan gerçekleri nedense dikkate almak istemediklerini” savundu.

AKEL Lideri Andros Kiprianu’nun “Rum lider Anastasiadis’in aslında ELAM terör örgütünün gölgesinde hareket ettiğini ve Rum tarafında gelip geçmiş tüm Eğitim Bakanlarını Kilise’nin onayı ile atadıklarını” ifade eden açıklamalarının son derece kaygı verici olduğunu belirten Yılmaz Bora, Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Kasulidis’in bazı açıklamalarına işaret ederek bunların Rumlarla ortak bir devlette barış, huzur ve güven içinde yaşama imkânlarını tamamen ortadan kaldırdığı görüşünü ifade etti.

Bora, “Tek çıkar yol bağımsız devletimizle başımız dik, huzur içerisinde, varlığımızı azimle sürdürmektir” dedi.