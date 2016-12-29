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Boran Kültür Merkezi KTÖS’e destek verdi

Boran Kültür Merkezi KTÖS’e destek verdi

Boran Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) “ajanda” konusunda destek verdi.

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Boran Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) “ajanda” konusunda destek verdi.

Merkezden yapılan açıklamada, KTÖS tarafından basılan ajandalarda, “tarihsel gerçeklere dayalı görseller” bulunduğu savunularak, sendikaya haksız saldırı yapıldığı öne sürüldü.

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