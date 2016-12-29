Boran Kültür Merkezi KTÖS’e destek verdi
Boran Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) “ajanda” konusunda destek verdi.
A+A-
Boran Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) “ajanda” konusunda destek verdi.
Merkezden yapılan açıklamada, KTÖS tarafından basılan ajandalarda, “tarihsel gerçeklere dayalı görseller” bulunduğu savunularak, sendikaya haksız saldırı yapıldığı öne sürüldü.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.