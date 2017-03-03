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  3. Boran Kültür Merkezin’den “Kapitalizm ve Kadın Emeği” konulu panel
Boran Kültür Merkezin’den “Kapitalizm ve Kadın Emeği” konulu panel

Boran Kültür Merkezin’den “Kapitalizm ve Kadın Emeği” konulu panel

Boran Kültür Merkezi’nde yarın akşam Növber Gürtay’ın konuşmacı olacağı “panel-söyleşi” nitelikli etkinlik gerçekleştiriliyor.

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Boran Kültür Merkezi’nde yarın akşam Növber Gürtay’ın konuşmacı olacağı "Kapitalizm ve kadın emeği" konulu panel-söyleşi etkinliği gerçekleştiriliyor.

Gürtay saat 19.30’da başlayacak panelde, kadın emekçilerin günlük sorunları ve devrimci mücadelede kapitalizm şartlarında sorunlara karşı kadın-erkek demeden, ortak nasıl mücadele verilebileceği konusunda sunum yapacak.

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