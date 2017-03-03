Boran Kültür Merkezin’den “Kapitalizm ve Kadın Emeği” konulu panel
Boran Kültür Merkezi’nde yarın akşam Növber Gürtay’ın konuşmacı olacağı “panel-söyleşi” nitelikli etkinlik gerçekleştiriliyor.
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Boran Kültür Merkezi’nde yarın akşam Növber Gürtay’ın konuşmacı olacağı "Kapitalizm ve kadın emeği" konulu panel-söyleşi etkinliği gerçekleştiriliyor.
Gürtay saat 19.30’da başlayacak panelde, kadın emekçilerin günlük sorunları ve devrimci mücadelede kapitalizm şartlarında sorunlara karşı kadın-erkek demeden, ortak nasıl mücadele verilebileceği konusunda sunum yapacak.
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