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Borçlar için son ödeme 13 Şubat

Borçlar için son ödeme 13 Şubat

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Kasım tarihine kadarki borçlarını en geç 13 Şubat tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Kasım tarihine kadarki borçlarını en geç 13 Şubat tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daire Müdürü Eniz Elagöz yaptığı açıklamada, 30 Kasım 2016 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini kaydetti.

Açıklamada Temmuz 2016 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı ifade edildi.

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