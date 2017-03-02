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Borçlarını ödeyecekti

Borçlarını ödeyecekti

Türkiye’de makatına sakladığı 51 gram kokaini Kuzey Kıbrıs’a sokmaya çalışırken Ercan’da yakalanan uyuşturucu kuryesi Mehmet Uçar 4 yıl ceza aldı.

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Melin Dobran

Türkiye’de makatına sakladığı 51 gram kokaini Kuzey Kıbrıs’a sokmaya çalışırken Ercan Havalimanı’nda yakalanan uyuşturucu kuryeliği yaptığı gerekçesi ile Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Uçar 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında okunan kararda cezaevine borcundan dolayı düşen sanığın nasıl suça karıştığı gözler önüne serildi. Sanığın mazbata borcundan hapse girdiği, orada suç odakları ile tanıştığı ve içine düştüğü maddi çıkmazdan kurtulmak için kuryeliğe başladığı anlatıldı. Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökhan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’ın huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında sanığın bu nedenle suça karışmış olmasının bir mazeret olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Başkan Güran, sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu, sanığın gönüllü ifadesinde belirttiği gibi borçlarından dolayı düştüğü cezaevinde para ve ev vaadi ile çıktıktan sonra uyuşturucu kuryeliğine başlamasının hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamayacağını söyledi. 

Suçunu kabul etti…

Güran, bu hususu sanık aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini ifade ederken, sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını ise lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Güran, ancak sanığın bu suçu işleme nedeninin tamamen ticari rant amacı ile olduğunu göz önünde tutarak sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Sanıkla birlikte yakalanan diğer sanıklar Mustafa Kuni ile Metin Kuşçu ise davalarının henüz ağır cezaya havale edilmemesinden dolayı yargılanmaları ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

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