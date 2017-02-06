“Boş Değil Hoş Tatil” etkinliği başladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, KKTC Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte “Boş Değil Hoş Tatil” sloganıyla düzenlediği “Mini Sirk” etkinliği dün akşam başladı.

“Yoğun bir eğitim dönemi geçiren çocuklara şubat tatillerinin bir gününü aileleri ile birlikte geçirme, bir arada eğlenme, stres atma ve hayal dünyalarını geliştirerek eğlendirme fırsatı yaratma” amacıyla düzenlenen etkinliğin ilki Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da yapıldı.

Profesyonel sihirbaz, palyaço, jonglör, robot, fil show, komedi kutusu, tırtıl ve DJ’den oluşan ekibin iki saat süren gösterisini yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte izledi.

Gösterileri izleme yanında sahnedeki gösteriler sırasında düzenlenen oyunlara da katılan çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocukların toplumların en değerli varlıkları olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede “Güçlü Çocuk Güçlü Toplum” sloganıyla şubat tatili döneminde ailelerin çocukları ile daha fazla ilgilenmelerine, onlarla kaliteli ve hoşça vakit geçirtmelerine olanak sağlamak için “Boş Değil Hoş Tatil” etkinliğini organize ettiklerini vurgulayan Karaokçu, “ ‘Güçlü Çocuk Güçlü Toplum’u yaratabilmek için çocuklarımıza insan sevgisini, ülke sevgisini, doğa sevgisini aşılamalıyız. Çocuklarımızı güzel ve doğru bilgilerle donatmalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun en güçlü yanının aile bağları olduğunu, ancak zaman içerisinde bazı değerlerin yitirilmeye başlandığını kaydeden Karaokçu, Komisyon olarak bu değerlerin yeniden kazanılması ve toplumun geleceği olan çocukları güçlü bireyler olarak yetiştirmek için elden gelen her türlü gayreti göstereceklerini vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ve hükümetin verdiği güçlü ve kararlı desteğin önemine de işaret eden Karaokçu, bunun verdiği motivasyonla farkındalık, önleme, yasal alt yapının güçlendirilmesi adına 2017 yılında bir çok adımlar atacaklarına olan inancını dile getirdi.

Karaokçu, çocukları ile birlikte etkinliğe katılan tüm velilere teşekkür etti.

KKTC Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği; Lefkoşa, Lefke, Beyarmudu, İskele ve Yenierenköy belediyeleri; Vakıflar İdaresi; Yakın Doğu Üniversitesi; Merit Oteller Grubu ve Cyprus XP Travel ile işbirliğinde organize edilen etkinliğin ikincisi bugün Lefke Kültür Merkezi’nde, yarın Beyarmudu Belediyesi Kültür Merkezi’nde, çarşamba günü İskele Belediyesi Kültür Merkezi’nde, perşembe günü Yeni Erenköy Belediyesi Kültür Sarayı’nda ve cuma günü Güzelyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Tüm bölgelerde gösteriler saat 18.00’de başlayacak. Engelli çocuklar etkinlikten ücretsiz faydalanabilecek. Normal giriş ücreti 15 TL olan etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı, madde bağımlısı gençlerin ve ihtiyaçlı çocukların eğitimine bağışlanacak.