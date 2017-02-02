“Boş Değil Hoş Tatil” etkinliği çocuklar ve ailelere hoş bir tatil geçirtecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Görsel ve İşitsel Sanatseverler Derneği yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte “Boş Değil Hoş Tatil” sloganıyla etkinlik düzenliyor.

Çocukların şubat tatillerini aileleriyle birlikte güzel zaman geçirerek değerlendirmesi, stres atması ve hayal dünyalarını geliştirme amaçlı etkinlikler, mini sirk şeklinde gerçekleştirilecek.

“Boş Değil Hoş Tatil” 5 Şubat’ta Lefkoşa’da YDÜ AKKM’de, 6 Şubat’ta Lefke’de Belediye Kültür Salonu’nda, 7 Şubat’ta Beyarmudu’nda Belediye Kültür Salonu’nda, 8 Şubat’ta İskele’de Kültür Salonu’nda, 9 Şubat’ta Yenierenköy’de Kültür Salonu’nda ve 10 Şubat’ta Güzelyurt’ta AKM’de yer alacak.

Engelli çocuklar, ÖZEV, SOS ve Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yurdu’nda kalan çocuklar etkinliği ücretsiz izleyebilecek.

GELİRİ MADDE BAĞIMLISI GENÇLER VE İHTİYAÇLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE GİDECEK

Tüm etkinlikler 20.00’de başlayacak, giriş ücreti 15 TL olacak. Biletler, etkinlik gecelerinde girişten alınabilecek.

Etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı madde bağımlısı gençler ve ihtiyaçlı çocukların eğitimi için kullanılacak.

Etkinlikte, sihirbaz, palyaço, jonglör, robot, fil-şov, komedi kutusu, tırtıl ve DJ Kuzey Tarık gösteriler sunacak.

Etkinlikle ilgili basın toplantısı bugün Merit Lefkoşa Otel’de düzenlendi. Toplantıda Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Görsel İşitsel Sanatseverler Derneği Başkanı İbrahim Andaç, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Merit Lefkoşa Otel Genel Müdürü Mine Gürses, Beyarmudu Belediyesi’ni temsilen Yusuf Yılmaz ve sanatçı Kuzey Tarık katılarak konuşma yaptı.

KARAOKÇU: “AİLELERDE ‘ZAMAN BULAMAMA’ SIKINTISI GÖRÜLDÜ”

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, madde bağımlılığında farkındalığın önemine işaret ederek, özellikle okullara gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, aile değerlerinde bir geriye gidiş olduğunun görüldüğünü, ailelerde sigara bağımlılığı ve çocuklarıyla birlikte geçirdiği kaliteli zaman bulunmaması konusunda sıkıntılar görüldüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün en önemli özelliğinin güçlü aile bağları olduğunu belirten Karaokçu, yıl içinde farkındalık etkinliklerine devam edeceklerini de belirterek, etkinliğe destek veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi olarak toplumun sağlıklı olmasının çocuk, genç ve yaşlısına sahip çıkmasına bağlı olduğunu ifade etti ve etkinliğe her türlü desteği vererek üzerlerine düşeni yaptıklarına inandıklarını söyledi.

Benter, bu tür etkinliklerin devam edip çoğalmasını da diledi.

YILMAZ

Beyarmudu Belediyesi temsilcisi Yusuf Yılmaz, gençler ve çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması, hem eğitim hem sosyal olarak hayata katılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi ve faydalı olmasını diledi.

GÜRSES

Merit Lefkoşa Otel Genel Müdürü Mine Gürses, konuşmasında söz konusu girişime bir anne, anneanne ve vatandaş olarak teşekkür etti ve gazetelerdeki uyuşturucu haberleriyle, uyuşturucu yaşının 9-10 yaşa kadar düşmesinin çok üzücü olduğunu kaydetti.

KKTC’deki 6 otelleriyle birçok konuda sponsorluk yaptıklarını ifade eden Gürses, “Acılar paylaştıkça küçülür, mutluluklar paylaştıkça büyür” ifadelerini kullanarak, hafta sonu uluslararası başarıya sahip Dilek Hanif’in Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına görkemli bir defileye imza atacağını bildirdi.

Gürses, tüm ailelere, çocuklarını yakından takip etmelerini tavsiye ederek, uyuşturucuyla ilgili cezaların daha caydırıcı olmasını diledi.

ANDAÇ

Görsel ve İşitsel Sanatseverler Derneği Başkanı İbrahim Andaç da çocuk ve gençlerin gelişiminde okul, aile ve çevrenin etkilerine işaret ederek, sanat yapmayı ve sanatı sevenlere kucak açmayı hedeflediklerini söyledi.

Andaç, benzer etkinlikler için çeşitli kurum ve kuruluşlara destek vermeyi sürdüreceklerini de bildirdi.

KUZEY TARIK

Sanatçı Kuzey Tarık ise projeye ve organizasyona değer verip emek harcayan herkese teşekkür etti; anne-baba sorunlarının çocukların farklı noktalara kaymasına sebep olabileceğini, sevgi ve kaliteli duygularla yaklaşımın bu tür sorunların yaşanmasını engelleyebileceğini söyledi.

Organizasyona tüm aileleri davet eden Kuzey Tarık, ailelerin etkinliğe katılarak hem uyuşturucu bağımlısı gençlerin eğitimine katkı yapabileceğini, hem de eğlenip güzel vakit geçirebileceklerini sözlerine ekledi.