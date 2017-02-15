Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, KKTC Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte tüm ilçelerde bir hafta süreyle düzenlediği “Boş Değil Hoş Tatil” etkinliği tamamlandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, amacı “yoğun bir eğitim dönemi geçiren çocuklara şubat tatillerinin bir gününü aileleri ile birlikte geçirme, bir arada eğlenme, stres atma ve hayal dünyalarını geliştirerek eğlendirme fırsatı yaratma” olan mini sirk etkinliği tüm ilçelerde yoğun ilgi gördü.

Profesyonel “sihirbaz; palyaço; jonglör; robot, fil şov, komedi kutusu, tırtıl ve DJ’den oluşan ekibin iki saat süren gösterisine katılan yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte şubat tatilinde güzel, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirdiler.

Sahnedeki gösterilere katılım konusunda birbirleriyle yarışarak büyük bir heyecan yaşayan çocuklar, düzenlenen ve içerisinde bir birinden anlamlı mesajlar verilen oyunlar sonucunda hediyeler almanın mutluluğunu da yaşadılar.

KARAOKÇU: “ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK”

Etkinlikle ilgili değerlendirme yapan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, bir hafta süren etkinliğe katılımdan memnun olduklarını belirterek, farkındalık ve toplumsal bilinç düzeyini yükseltmek adına düzenledikleri bu tür etkinlikler sonrası çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Etkinliği “Güçlü Çocuk Güçlü Toplum” sloganı ile şubat tatili döneminde ailelerin çocukları ile daha fazla ilgilenmelerine, onlarla kaliteli ver hoşça vakit geçirtmelerine olanak sağlamak için düzenlediklerini anımsatan Karaokçu, birçok ailenin bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını talep ettiğini ve bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaokçu “Çocuklarımızın içlerindeki sevgiyi, huzuru büyüttükçe, onları sadece madde değil, her türlü risklere karşı güçlü bireyler haline getirdiğimiz oranda ‘güçlü çocuk, güçlü toplum’ hedefine ulaşabileceğimizin bilinciyle çalışıyoruz” dedi.

Etkinlik KKTC Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği, Lefkoşa, Lefke, Beyarmudu, İskele ve Yenierenköy belediyeleri, Vakıflar İdaresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Merit Oteller Grubu ve Cyprus XP Travel ile işbirliğinde organize edilmişti.