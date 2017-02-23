Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı soykırım davası açma kararı

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı soykırım davasını yeniden açma kararına ilişkin, "Bosna Hersek geçmişte yaşamayı tercih ediyor, neyse ki Sırbistan bu konuda aynı fikirde değil. Bu karar, iki ülke ilişkilerini 22 yıl geriye taşıyor." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic ve Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılması kararını görüşmek üzere Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve Başbakan Vucic ile bir araya geldi.

Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı Misafir Köşkü'ndeki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan liderler, tek taraflı alınan kararların Bosna Hersek'in istikrarına zarar verdiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Nikolic, Sırbistan'ın her zaman Bosna Hersek'teki Sırpların arkasında duracağını ifade ederek, "Sırbistan, RS'in anayasa ve kanunlara uygun attığı her adımı destekleyecektir." diye konuştu.

"KARAR, İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ 22 YIL GERİYE TAŞIYOR"

Vucic de Sırbistan'ın soykırım davasının yeniden açılmasını gerektirecek bir hareket yapmadığını belirterek, "Bosna Hersek geçmişte yaşamayı tercih ediyor, neyse ki Sırbistan bu konuda aynı fikirde değil. Bu karar, iki ülke ilişkilerini 22 yıl geriye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılması kararının iki ülkeden birinin samimi olmadığı anlamına geldiğini savunan Vucic, Sırbistan'ın bölgesel barış ve istikrarı savunduğunu yineledi.

Vucic, uluslararası toplumdan herhangi bir beklentilerinin olmadığını dile getirerek, "Sanırım biz Sırplar varolduğumuz için suçluyuz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İvanic, davanın yeniden açılması kararını "hukuk dışı" olarak nitelendirdi. İvanic, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic, kendinde Bosna Hersek adına adımlar atabilecek hakkı görüyor. Birilerinin ülke adına karar vermesi Bosna Hersek'i krize sürükler." dedi.

RS Başkanı Dodik ise İzetbegovic'in soykırım davasını yeniden açma kararını değerlendirirken, "Boşnaklar bu kararla RS'i yok etmek istiyor. Bosna Hersek'i İzetbegovic ve Boşnaklarla özdeşleştirmek mümkün değildir." diye konuştu.

DAVANIN YENİDEN AÇILMASI KARARI

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi İzetbegovic, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisinin katılımıyla geçen hafta Saraybosna'da yapılan toplantının ardından, soykırım davasının yeniden açılacağını açıklamıştı.

Davanın yeniden açılmasına tepki gösteren ve İzetbegovic'in böyle bir yetkiye sahip olmadığını ileri süren Sırp tarafı, son olarak devlet düzeyindeki hükümetten çekilebileceklerini açıklamıştı.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'nin şubat ayında, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, yeni deliller bulunması halinde 10 yıl içinde davanın yeniden açılması hakkı tanımıştı.

Davanın yeniden açılması için tanınan süre, şubat ayı sonunda dolacak.