Bostancı'da narkotik operasyonu!

Bostancı’da dün polis tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu, uyuşturucu bulundurduğu belirlenen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 22:00 sıralarında yönetimindeki araç polis tarafından durdurulmak üzereyken H.K.(E-23) panikleyerek aracı ile polis aracına çarparak durmuştur.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.C.G’nin .(E-32) polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 600 gram ağırlığındaki eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araçtan dışarı attığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ile yine aynı araçta yolcu olarak bulunan F.S’nin (E-39) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.