Bostancı'da sahte İngiliz yakalandı

Bostancı Kara Giriş Kapısı’nda dün sabah, kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği başkasına ait pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan E.E. (E-50) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, E.E., saat 07.00 sıralarında Bostancı’dan Güney Kıbrıs’a geçmek için, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği kardeşi adına düzenlenmiş İngiliz pasaportunu görevli memura verdi.

Zanlının tutuklandığı ve hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.